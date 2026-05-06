SM Energy Aktie
WKN DE: A1CZW5 / ISIN: US78454L1008
06.05.2026 23:01:49
SM Energy Swings To Loss In Q1, Adj. Profit Rises
(RTTNews) - Oil and gas producer SM Energy Company (SM) on Wednesday reported first-quarter results, swinging to a loss from last year despite an increase in revenues.
Net loss was $335 million, or $1.68 loss per share, compared with net income of $182 million, or $1.59 per share, in the year-ago quarter.
Adjusted net income was $309 million, or $1.55 per diluted share, compared with $202 million, or $1.76 per diluted share, last year.
Revenue increased to $1.48 billion from $845 million last year, driven by sharply higher production volumes.
SM Energy raised its full-year 2026 production guidance to 410 - 430 MBoe/d from prior guidance of 400-420 MBoe/d.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
