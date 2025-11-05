SM Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SM Energy präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,09 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 811,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 26,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 643,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at