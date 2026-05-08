SM Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SM Energy hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SM Energy ein Ergebnis je Aktie von 1,59 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,48 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 844,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at