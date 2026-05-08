SM Entertainment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SM Entertainment lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1419,41 KRW. Im Vorjahresviertel waren 10842,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 279,10 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 231,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at