SM Entertainment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SM Entertainment hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

SM Entertainment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1676,69 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -314,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 319,00 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 273,56 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 15534,67 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SM Entertainment 795,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SM Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 1 174,93 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 989,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 18,71 Prozent gesteigert.

