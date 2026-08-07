SM Entertainment: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SM Entertainment äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

SM Entertainment hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1286,46 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1279,00 KRW je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat SM Entertainment 349,64 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 302,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at