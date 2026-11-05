SM Entertainment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SM Entertainment hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 297,93 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SM Entertainment 1737,00 KRW je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 291,08 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 321,59 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at