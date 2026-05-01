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01.05.2026 06:31:29
SM Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SM Investments hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,64 PHP. Im Vorjahresviertel hatte SM Investments 16,41 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat SM Investments im vergangenen Quartal 159,40 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SM Investments 139,93 Milliarden PHP umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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