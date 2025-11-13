SM Investments hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SM Investments hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,59 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SM Investments noch ein Gewinn pro Aktie von 16,93 PHP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 188,08 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148,42 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at