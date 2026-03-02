02.03.2026 06:31:29

SM Investments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SM Investments ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SM Investments die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,38 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,77 PHP je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 238,49 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,57 Milliarden PHP umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 74,11 PHP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,60 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 681,70 Milliarden PHP, während im Vorjahr 604,78 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 71,67 PHP je Aktie sowie einen Umsatz von 626,21 Milliarden PHP ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen