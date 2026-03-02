SM Investments öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SM Investments ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SM Investments die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 21,38 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,77 PHP je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 238,49 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,57 Milliarden PHP umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 74,11 PHP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,60 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 681,70 Milliarden PHP, während im Vorjahr 604,78 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 71,67 PHP je Aktie sowie einen Umsatz von 626,21 Milliarden PHP ausgegeben.

Redaktion finanzen.at