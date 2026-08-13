SM Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SM Investments hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,75 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,43 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SM Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192,59 Milliarden PHP im Vergleich zu 154,29 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at