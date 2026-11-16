SM Investments veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SM Investments hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,17 PHP. Im Vorjahresviertel hatte SM Investments 17,89 PHP je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 152,86 Milliarden PHP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SM Investments einen Umsatz von 148,99 Milliarden PHP eingefahren.

Redaktion finanzen.at