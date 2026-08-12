Sm Prime hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sm Prime hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 629,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sm Prime einen Umsatz von 626,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at