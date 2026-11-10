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10.11.2026 06:31:29
Sm Prime hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sm Prime gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,08 Prozent auf 507,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sm Prime 619,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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