Sm Prime informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sm Prime äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,38 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sm Prime noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 PHP in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,20 Prozent auf 31,40 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,36 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,421 PHP geschätzt. Der Umsatz war auf 22,28 Milliarden PHP geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at