Sm Prime: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sm Prime ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sm Prime die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sm Prime 0,360 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 619,2 Millionen USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sm Prime 613,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at