Sm Prime: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sm Prime präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sm Prime mit einem Umsatz von insgesamt 619,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 613,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at