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12.08.2026 06:31:29
Sm Prime: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sm Prime hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,440 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sm Prime in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,40 Milliarden PHP im Vergleich zu 35,27 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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