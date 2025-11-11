Sm Prime stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sm Prime lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sm Prime hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 PHP je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sm Prime in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,36 Milliarden PHP im Vergleich zu 35,08 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at