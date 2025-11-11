|
11.11.2025 06:31:28
Sm Prime stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sm Prime lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Sm Prime hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 PHP je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sm Prime in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,36 Milliarden PHP im Vergleich zu 35,08 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.