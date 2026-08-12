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12.08.2026 06:31:29
Sm Prime stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sm Prime hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Sm Prime hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,390 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 629,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 626,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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