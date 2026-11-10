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10.11.2026 06:31:29
Sm Prime stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sm Prime veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sm Prime noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sm Prime im vergangenen Quartal 507,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sm Prime 619,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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