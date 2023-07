SMA Solar-Aktie belastet: Jefferies reduziert Rating von SMA Solar

Trotz der zuletzt deutlichen Anhebung der Jahresprognose und der dank eines robusten Auftragsbestands guten Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr erwarte er, dass eine Verlangsamung des Auftragseingangs in allen Segmenten das Potenzial für weiter steigende Markterwartungen begrenzen werde, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Wechselrichterherstellers SMA Solar

Die zu Monatsbeginn eingeleitete Kurskorrektur der Aktien von SMA Solar hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Das Analysehaus Jefferies befürchtet verlangsamte Auftragseingänge und gab daher die Kaufempfehlung für die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern auf. Die SMA Solar-Aktie sinkt via XETRA zeitweise 2,12 Prozent auf 92,15 Euro. Seit dem Rekord, der zum Monatsanfang bei 112,70 Euro aufgestellt wurde, ist der Kurs mittlerweile um 18 Prozent abgesackt.

Die SMA-Aktie hat in den vergangenen Monaten nach der russischen Invasion in der Ukraine erheblich von der dadurch ausgelösten Energiekrise profitiert. Der Bedarf nach Ausrüstungen für erneuerbare Energien sorgte dafür, dass sich der Kurs seit dem Tief vom Februar 2022 zeitweise mehr als vervierfacht hatte.

