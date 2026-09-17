SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Fertigungsanlage 17.09.2026 16:14:39

SMA Solar-Aktie gefragt: Konzern eröffnet neue Gigawatt Factory

SMA Solar-Aktie gefragt: Konzern eröffnet neue Gigawatt Factory

Der Solartechnikhersteller SMA Solar Technology hat an seinem Stammsitz in Niestetal (Landkreis Kassel) eine neue Fertigungsanlage eröffnet.

In der neuen "Gigawatt Factory" soll Wechselrichtertechnik für große Solar- und Energieprojekte gefertigt werden. Rund 80 Millionen Euro hat SMA Solar nach eigenen Angaben in das neue Werk investiert. Das sei eine der bedeutendsten Produktionsinvestitionen in der Geschichte des Unternehmens, hieß es.

Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität, digitaler Infrastruktur und Gesellschaft steige auch der Bedarf an einer zuverlässigen Energieinfrastruktur, erklärte SMA. Dabei seien der Aufbau und resiliente Betrieb der Infrastruktur wichtig, um erneuerbare Energien zu integrieren, Stromnetze zu stabilisieren und eine sichere sowie bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Mit der neuen Anlage will das Unternehmen diesen Anforderungen gerecht werden. Bei Volllast werde dort eine Jahreskapazität von mehr als 60 Gigawatt erreicht.

SMA beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit gut 3.600 Mitarbeiter, rund 2.500 davon in Niestetal.

Die SMA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 55,65 Euro.

/nis/DP/zb

KASSEL/NIESTETAL (dpa-AFX)

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Bildquelle: SMA Solar,SMA Solar Technology AG

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