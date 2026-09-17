SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Fertigungsanlage
|
17.09.2026 16:14:39
SMA Solar-Aktie gefragt: Konzern eröffnet neue Gigawatt Factory
Mit der fortschreitenden Elektrifizierung von Industrie, Mobilität, digitaler Infrastruktur und Gesellschaft steige auch der Bedarf an einer zuverlässigen Energieinfrastruktur, erklärte SMA. Dabei seien der Aufbau und resiliente Betrieb der Infrastruktur wichtig, um erneuerbare Energien zu integrieren, Stromnetze zu stabilisieren und eine sichere sowie bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Mit der neuen Anlage will das Unternehmen diesen Anforderungen gerecht werden. Bei Volllast werde dort eine Jahreskapazität von mehr als 60 Gigawatt erreicht.
SMA beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit gut 3.600 Mitarbeiter, rund 2.500 davon in Niestetal.
Die SMA-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,63 Prozent höher bei 55,65 Euro.
/nis/DP/zb
KASSEL/NIESTETAL (dpa-AFX)
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