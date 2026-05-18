SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erholungsrally 18.05.2026 15:44:39

SMA Solar-Aktie gesucht: Hoch seit Herbst 2023

SMA Solar-Aktie gesucht: Hoch seit Herbst 2023

Die Aktien von SMA Solar haben ihre Erholungsrally am Montag auch im wackeligen Marktumfeld fortgesetzt.

Mit 67,90 Euro wuchs der Kursgewinn des Herstellers von Solar-Wechselrichtern und Anbieters von Solarkraftwerken im laufenden Jahr auf 99 Prozent an. Zuletzt ging es via XETRA 11,37 Prozent auf 70,50 Euro nach oben. Über die Hälfte des Kurseinbruchs bei SMA Solar zwischen Sommer 2023 und Spätherbst 2024 haben sie inzwischen aufgeholt.

Die meisten Experten signalisieren mit ihren Kurszielen derzeit allerdings kein Potenzial mehr, viele hinken der Kursrally sogar deutlich hinterher. Eine Ausnahme ist Constantin Hesse von Jefferies, der sein Ziel in der Vorwoche auf 71 Euro aufgestockt hatte. Er lobte die anziehende Auftragsdynamik sowohl aus dem Segment Eigenheime und Gewerbebetriebe als auch dem Bereich PV-Kraftwerke.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nachfrage-Schock verdaut? SMA Solar-Aktie reagiert mit deutlicher Schwäche auf neue Zahlen

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten