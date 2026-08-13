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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Großprojekte 13.08.2026 16:18:03

SMA Solar-Aktie im Plus: Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr erwartet

SMA Solar-Aktie im Plus: Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr erwartet

Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte.

So werde bei den Großprojekten ein operativ stärkeres zweites Halbjahr erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Und auch bei den Systemen für Eigenheime und kleinere Unternehmen rechnen die Hessen mit einer verbesserten Umsatzentwicklung aufgrund des höheren Auftragseingangs des abgelaufenen zweiten Quartals. SMA Solar hatte bereits Mitte Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für 2026 erhöht.

Gemäß der nun endgültig vorliegenden Zahlen ging der Umsatz leicht zurück auf 345,7 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 49,1 Millionen Euro, nach minus 30,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 47,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Nach den endgültigen Quartalszahlen lobte Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies vor allem den sehr starken Auftragseingang - mit einem Rekordniveau im Kraftwerksbereich. Die Jahresziele hatte SMA bereits mit den Eckdaten Mitte Juli aufgestockt und nun bestätigt.

Die SMA Solar-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 2,28 Prozent auf 58,40 Euro. Im laufenden Jahr summieren sich die Gewinne auf 72 Prozent.

/lew/stk

NIESTETAL (dpa-AFX)

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