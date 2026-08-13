SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Großprojekte
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13.08.2026 16:18:03
SMA Solar-Aktie im Plus: Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr erwartet
Gemäß der nun endgültig vorliegenden Zahlen ging der Umsatz leicht zurück auf 345,7 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 49,1 Millionen Euro, nach minus 30,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 47,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
Nach den endgültigen Quartalszahlen lobte Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies vor allem den sehr starken Auftragseingang - mit einem Rekordniveau im Kraftwerksbereich. Die Jahresziele hatte SMA bereits mit den Eckdaten Mitte Juli aufgestockt und nun bestätigt.
Die SMA Solar-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise 2,28 Prozent auf 58,40 Euro. Im laufenden Jahr summieren sich die Gewinne auf 72 Prozent.
/lew/stk
NIESTETAL (dpa-AFX)
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