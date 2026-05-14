SMA Solar-Aktie: Kursstärke nach Schwächephase - Analyst optimistisch

Zuletzt gewannen die Titel an der Spitze im Kleinwerte-Index SDAX via XETRA 13,43 Prozent auf 63,35 Euro. Es fehlt ihnen nicht viel bis zum Anfang dieser Woche mit 64 Euro erreichten höchsten Stand seit Herbst 2023.

Am Vortag hatten die Papiere nach Quartalszahlen kräftig Federn gelassen - trotz Signalen einer Trendwende bei der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen, die den Hersteller von Solar-Wechselrichtern zuversichtlicher für 2026 stimmen. Am Markt wurde auf Gewinnmitnahmen verwiesen nach dem starken Lauf der Papiere seit Anfang März, getrieben von der Hoffnung der Investoren auf eine Geschäftsbelebung. Seit Jahresanfang haben Anleger von SMA Solar ein Plus von mehr als 86 Prozent auf dem Konto, womit die Anteile zu den fünf besten im SDAX zählen.

Jefferies-Analyst Constantin Hesse sieht in der jüngsten Kursschwäche nach den Zahlen eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Er ist bei einem von 58 auf 71 Euro angehoben Kursziel weiter optimistisch und betont die sich verbessernde Auftragslage der Nordhessen.

/ajx/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)