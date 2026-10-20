SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Rücksetzer 20.10.2026 16:07:00

SMA Solar-Aktie setzt Abwärtstrend fort

SMA Solar-Aktie setzt Abwärtstrend fort

Der jüngste Rücksetzer bei den Aktien von SMA Solar findet am Dienstag weiterhin keinen Boden.

Vor wenigen Tagen standen sie noch auf einem Hoch seit Mitte Juli, von dem sie nun schon 20 Prozent an Wert verloren haben. Sie knüpften am Dienstag mit einem Kursrutsch um zuletzt 8,30 Prozent auf 50,80 Euro an ihre Verluste seit dem vergangenen Mittwoch an. Mit 50,50 Euro erreichte der SMA Solar-Kurs im Tagesverlauf den niedrigsten Stand seit Anfang August.

Der nun schon mehrtägige Kursrutsch führt dazu, dass sich die charttechnische Lage weiter eintrübt. Der Kurs des Solartechnik-Herstellers näherte sich am Dienstag wieder den 200-Tage-Linien, die letztmals vor mehr als einem Jahr auf der Kippe gestanden hatten.

Es hatte dem Kurs in der vergangenen Woche also nur noch kurz weitergeholfen, dass sich Jefferies-Analyst Constantin Hesse relativ optimistisch zu den Quartalszahlen geäußert hatte, die am 12. November erwartet werden. Er stellte in seinem Ausblick anhaltenden Auftragsschwung in Aussicht und geht davon aus, dass der Analystenkonsens für die Profitabilität zu konservativ positioniert ist.

Hesse hatte den Aktien vor einer Woche nochmals einen kurzen Anstoß gegeben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Es gilt jetzt, die 200-Tage-Linien zu verteidigen, die bei etwa 50,50 Euro verlaufen. Die einfachen oder exponentiellen Durchschnittslinien sind bei Anlegern als technische Langfristindikatoren beliebt.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Aktie im Plus: Jefferies schraubt Kursziel für SMA Solar nach oben

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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