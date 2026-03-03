SMA Solar-Aktie tiefrot: 2025 mit roten Zahlen - 2026 soll wieder operativer Gewinn folgen

Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen Verlust wieder schwarze Zahlen im laufenden Jahr schreiben.

Im laufenden Jahr wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro angepeilt, wie SMA Solar am Mittwoch bei Vorlage von vorläufigen Zahlen im hessischen Niestetal mitteilte. Analysten hatten hier zuletzt im Schnitt rund 139 Millionen Euro auf ihren Zetteln. 2025 machte der Wechselrichter-Hersteller auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 65,4 Millionen Euro, nach einem Minus von 16 Millionen Euro im Vorjahr.

Gründe für diese Entwicklung seien unter anderem Wertminderungen und Verschrottungen sowie Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Kosten für ein Sparprogramm inklusive eines Stellenabbaus. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 181,1 Millionen Euro. 2024 hatte das Unternehmen hier einen Verlust von 117,7 Millionen Euro ausgewiesen.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr 1,475 Milliarden bis 1,675 Milliarden Euro erreichen. Im vergangenen Jahr schrumpften die Erlöse um 0,9 Prozent auf 1,516 Milliarden Euro. Analysten haben mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Das Unternehmen will seinen geprüften Konzernabschluss sowie den Geschäftsbericht am 26. März vorlegen.

Die Aktie von SMA Solar verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel stellenweise 8,9 Prozent auf 28,88 Euro.

