WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

Zahlen vorgelegt 13.11.2025 08:23:39

SMA Solar-Aktie: Umsatzanstieg, aber weiterhin rote Zahlen

SMA Solar-Aktie: Umsatzanstieg, aber weiterhin rote Zahlen

Der Solartechnikhersteller SMA Solar kämpft weiter mit der rückläufigen Nachfrage insbesondere im Markt für Heim- und Gewerbeanlagen.

Hinzu kommen hoher Wettbewerbs- und Preisdruck. Das Geschäft mit Großkunden und -projekten stabilisierte sich aber auf niedrigem Niveau. So stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, wie SMA Solar am Donnerstag in Niestetal mitteilte.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schrieb SMA knapp 17 Millionen Euro Verlust, nach einem operativen Gewinn von 83,5 Millionen Euro zuvor. Dabei schlugen sich unter anderem auch Wertminderungsaufwendungen und Verschrottungen auf Vorräte sowie Zuführungen zu Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen nieder. Der Verlust fiel aber nicht so hoch aus, wie von Analysten befürchtet. Das Konzernergebnis betrug minus 144,5 Millionen Euro, nach plus 34,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Anfang September gesenkten Jahresziele bestätigte der Vorstand.

/lew/stk

NIESTETAL (dpa-AFX)

