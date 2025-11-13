SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|Zahlen vorgelegt
|
13.11.2025 08:23:39
SMA Solar-Aktie: Umsatzanstieg, aber weiterhin rote Zahlen
Hinzu kommen hoher Wettbewerbs- und Preisdruck. Das Geschäft mit Großkunden und -projekten stabilisierte sich aber auf niedrigem Niveau. So stieg der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, wie SMA Solar am Donnerstag in Niestetal mitteilte.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schrieb SMA knapp 17 Millionen Euro Verlust, nach einem operativen Gewinn von 83,5 Millionen Euro zuvor. Dabei schlugen sich unter anderem auch Wertminderungsaufwendungen und Verschrottungen auf Vorräte sowie Zuführungen zu Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen nieder. Der Verlust fiel aber nicht so hoch aus, wie von Analysten befürchtet. Das Konzernergebnis betrug minus 144,5 Millionen Euro, nach plus 34,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Anfang September gesenkten Jahresziele bestätigte der Vorstand.
/lew/stk
NIESTETAL (dpa-AFX)
Bildquelle: SMA Solar Technology AG
