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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Interimslösung 15.09.2026 15:49:00

SMA Solar-Aktie unter Druck: Heyden springt für erkrankten Vorstandschef ein

SMA Solar-Aktie unter Druck: Heyden springt für erkrankten Vorstandschef ein

Der Vorstandsvorsitzende der SMA Solar, Jürgen Reinert, fällt in den kommenden Wochen krankheitsbedingt aus.

Das Unternehmen werde vorübergehend durch das Vorstandsteam Olaf Heyden sowie Kaveh Rouhi geführt, teilte der Photovoltaik-Spezialist am Dienstag in Niestetal mit. Heyden, im Vorstand verantwortlich für Transformation und Operations, übernehme bis auf Weiteres die auf den Vorstandsvorsitz entfallenden Aufgaben Reinerts als Sprecher, hieß es.

Die SMA Solar-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,99 Prozent auf 56,50 Euro.

/nas/jha/

NIESTETAL (dpa-AFX)

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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