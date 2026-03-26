SMA Solar-Aktie zieht an: Aktionäre erhalten für 2025 keine Dividende

Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDAX notierte Unternehmen für das Jahr 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 0,50 Euro je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte SMA Solar am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026.

Nach einer trägen Eröffnung legten die Aktien im Handelsverlauf zu. Zuletzt notierten sie mit plus 5,4 Prozent auf 43 Euro an der Spitze des SDAX. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisherigen Jahresverlauf auf rund 26 Prozent aus. Seit Beginn des Nahost-Krieges verbuchten sie ein Plus von rund 31 Prozent und gehören damit zu den wenigen Profiteuren des Konflikts.

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NIESTETAL (dpa-AFX)