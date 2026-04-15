SMA Solar Aktie

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WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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Vormachtstellung 15.04.2026 14:42:38

SMA Solar-Aktie zieht an - Beschränkt China seine Solar-Exporte?

SMA Solar-Aktie zieht an - Beschränkt China seine Solar-Exporte?

Ein Medienbericht über erwogene Exportbeschränkungen durch China kommt am Mittwoch bei Solarwerten aus Europa und den USA gut an.

In Frankfurt legten die Titel des Wechselrichterherstellers SMA Solar nach zunächst noch schwächerem Start um 5,6 Prozent zu auf ein erneutes Hoch seit Ende Mai. In New York steuern die Aktien von First Solar vorbörslich auf ein Plus von vier Prozent zu.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Kreise, China denke darüber nach, die Ausfuhr von Solar-Technologien zu beschränken und so seine Vormachtstellung in diesem Bereich zu sichern. Wie es in dem Artikel heißt, soll sich dieser Gedanke vor allem auf Ausrüstungen zur Solarproduktion beziehen und gegen die USA richten. In China wächst demnach die Sorge, dass US-Unternehmer wie Elon Musk derzeitige Überkapazitäten im Reich der Mitte ausnutzen könnten, um günstig an Ausrüstung und Fachwissen zu gelangen.

/tih/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: SMA Solar Technology AG

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