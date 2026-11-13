SMA Solar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SMA Solar lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 EUR gegenüber -2,940 EUR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 474,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 449,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at