SMA Solar gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SMA Solar hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ein EPS von -4,390 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 381,3 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,220 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,390 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,53 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,52 Milliarden EUR.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 5,542 EUR und einen Umsatz von 1,50 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

