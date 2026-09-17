SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.09.2026 17:31:00

SMA Solar investiert 80 Millionen Euro in neues Werk

Screenshot, SMA-Seite zu Home Energy Solution, Wechselrichter, App und weitere Angebote

Der Solartechnikhersteller SMA Solar hat in Niestetal eine neue Fertigungsanlage eröffnet. Rund 80 Millionen Euro flossen in die „Gigawatt Factory“.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SMA Solar AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 57,95 3,21% SMA Solar AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen