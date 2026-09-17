SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
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17.09.2026 17:31:00
SMA Solar investiert 80 Millionen Euro in neues Werk
Der Solartechnikhersteller SMA Solar hat in Niestetal eine neue Fertigungsanlage eröffnet. Rund 80 Millionen Euro flossen in die „Gigawatt Factory“.
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