SMA Solar: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SMA Solar hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMA Solar ein EPS von -1,380 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,21 Prozent auf 345,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte SMA Solar 357,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at