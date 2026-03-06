06.03.2026 06:31:28

SMA Solar Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SMA Solar Technology gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 443,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 501,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,590 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,71 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,65 Milliarden USD im Vorjahr.

