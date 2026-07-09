Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
|IPO kommt
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09.07.2026 06:48:00
SMAG-Aktie kommt: IPO ins Ziel gebracht - Anleger drücken den Preis
Immerhin wurden wie geplant 2,8 Millionen Aktien verkauft. Diese stammen überwiegend vom Altaktionär, der SMAG Group GmbH. Diese ist eine
hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Beteiligungsgesellschaft Aequita. Der erste Handelstag im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Börse ist für kommenden Montag vorgesehen. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft wird sich auf knapp 260 Millionen Euro belaufen.
Es ist der fünfte klassische Börsengang in Deutschland im laufenden Jahr. Insbesondere die Rüstungsbranche, die von steigenden Verteidigungsausgaben profitiert, hat sich dabei hervorgetan. Nach Vincorion und Gabler ist SMAG das dritte Unternehmen der Branche, das 2026 an den Markt geht. Der Panzerbauer KNDS hatte seinen Börsengang hingegen zu Monatsanfang auf Eis gelegt.
SALZGITTER (dpa-AFX)
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