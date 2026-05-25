Small Cap Danmark A-S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Small Cap Danmark A-S hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Small Cap Danmark A-S ein Ergebnis je Aktie von -0,160 DKK vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Small Cap Danmark A-S 4,7 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,4 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at