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25.05.2026 06:31:29
Small Cap Danmark A-S gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Small Cap Danmark A-S hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Small Cap Danmark A-S ein Ergebnis je Aktie von -0,160 DKK vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Small Cap Danmark A-S 4,7 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,4 Millionen DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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