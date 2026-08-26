Small Cap Danmark A-S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Small Cap Danmark A-S hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,7 Millionen DKK – das entspricht einem Minus von 22,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,8 Millionen DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at