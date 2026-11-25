Small Cap Danmark A-S hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen DKK – das entspricht einem Abschlag von 83,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,7 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at