Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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27.05.2026 18:37:04
Small-Cap Value ETFs: SLYV Tops VBR in One Year Growth, VBR Offers Lower Fees
The Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) provides ultra-low-cost exposure to a broad basket of small-cap value stocks, while the State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) offers a more concentrated, index-specific alternative.Investors seeking to capitalize on small-company valuations often choose between these two funds to capture the value factor. While both target the small-cap segment, their underlying indexes lead to different portfolio densities and sector weights. This comparison helps determine which fund better fits a specific long-term strategy.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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