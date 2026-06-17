Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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17.06.2026 19:33:03
Small Caps Near Record Highs, Robinhood Rallies 12%: Stock Market Today
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Nachrichten zu Robinhood
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17.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags im Minus (finanzen.at)
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10.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
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04.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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01.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Start leichter (finanzen.at)