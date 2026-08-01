ANT PLCShs Aktie
WKN DE: A0D9A0 / ISIN: GB00B06BSD59
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01.08.2026 02:31:19
Small insects, big damage: The global ant trade is booming
Legal or not, the trade in African ants bound for Europe is booming. What do hobbyists find appealing about these insects, and what risks does the trade pose to ecosystems, including power outages?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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