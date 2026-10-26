GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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26.10.2026 12:35:37
Small nuclear reactors could boost the Asean Power Grid: GE Vernova executive
Gray sees Singapore and the Philippines as promising markets for deployment of these cutting-edge reactorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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