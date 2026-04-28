Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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28.04.2026 15:29:04
Small shareholders keep up pressure on UK bank climate policies
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