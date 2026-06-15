Smaregi,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

Smaregi,Inc Registered äußerte sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 36,23 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Smaregi,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 20,86 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,73 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 115,71 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Smaregi,Inc Registered 85,16 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at