Smaregi,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Smaregi,Inc Registered hat am 13.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23,10 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,35 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Smaregi,Inc Registered 2,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at