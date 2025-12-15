|
Smaregi,Inc Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Smaregi,Inc Registered hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,51 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Smaregi,Inc Registered 3,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
