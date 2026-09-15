Smaregi,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Smaregi,Inc Registered hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,59 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Smaregi,Inc Registered einen Umsatz von 3,01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at